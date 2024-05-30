允重啟執政黨交流機制　華促日認識台問題敏感性

中共中央對外聯絡部部長劉建超周三（29日）在東京會見多名日本政要，他與自民黨幹事長茂木敏充舉行會談，就重啟2018年以後中斷的定期對話框架「中日執政黨交流機制」達成一致。劉建超另在活動發表演講，強調中日不應產生地緣政治衝突，要求日方認識到台灣問題的敏感性。

日媒指，重啟中日執政黨交流機制事由劉建超提議，茂木表示贊成。茂木表達有關東京電力公司福島第一核電站核污水相關問題等的日方立場，提出有必要推進積極合作，就中日之間懸而未決的問題拿出切實進展。劉建超表示，中國共產黨重視與日本自民黨的關係，願加強各領域各層級交流，就共同關心的問題深入交換意見。公明黨黨首山口那津男也在與劉建超會談時，確認重啟上述機制的重要性。

劉建超在演講後的座談會上，被問及接連有在華日本人被拘的問題，他再次主張中方根據事實與法律處理，同時表示重視日方關切。關於福島核污水排海和暫停進口日本水產品的中日磋商，劉建超透露曾有一定進展，但最近略有倒退，將基於科學依據決定方針，也希望日本水產品能早日回到中國消費者的餐桌。他當晚另與自民黨前幹事長二階俊博舉行會談，是二階住院後相隔約一個月重新露面。