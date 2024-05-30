京都祇園小袖小路立牌禁入　違者罰1萬日圓

日本京都府祇園地區近年出現過度旅遊問題，引發居民抱怨。當地周三（29日）上午開始在祇園主要大街花見小路旁的私有道路「小袖小路」豎立「請勿進入」告示牌，未經許可進入可罰款1萬日圓（約498港元）。

小袖小路全長約100米，由八坂女紅場學園所有。負責管理小袖小路的祇園南側地區協議會人員周三上午7時30分開始豎立告示牌，寫用日文、英文及簡體中文警告字句。告示牌設置後，周三無發現遊客闖入小袖小路。有關罰款無法律效力，協議會希望藉告示牌加強阻嚇遊客為其他人帶來麻煩的行為，將視成效決定是否在其他私有道路立牌。

另外，繼河口湖車站外的便利商店後，位於富士山南側山腳的靜岡縣富士市夢之大橋近日亦因為觀光客過多引起問題，決定在橋上安裝欄杆，防止旅客為拍照「打卡」而走出公路。

JR東日本、西武鐵道、東武鐵道等8間鐵道公司宣布將於2026年起廢除傳統的磁力票，未來的車票將附有二維碼，乘客要靠掃碼通過驗票口。JR東日本等公司主要針對短距離的車票進行改動，其他如新幹線或特急中長程車票，目前將維持原樣。