倘大陸武統台灣　特朗普揚言轟炸北京

美國《華盛頓郵報》周二（28日）報道，為了籌集總統選舉經費，前總統特朗普近期接連向潛在金主推銷政策，甚至揚言中國大陸一旦在其任內武統台灣，就會下令轟炸北京回應。特朗普發言人利維特（Karoline Leavitt）提到，全球捐款人意識到，已無法再忍受總統拜登糟糕政策。

報道指，特朗普近期在募捐經費活動集中談論未來外交政策、國內通脹及非法移民等議題，當中提到如果俄羅斯入侵烏克蘭或大陸武統台灣，就會相應轟炸俄羅斯首都莫斯科或北京，令部分捐款人感到驚訝。此外，他亦以拜登連任不會延續減稅政策為由，呼籲商人捐款，聲稱若石油行業高層為他籌集10億美元（約78億港元），未來就能節省大筆金錢。

談及特朗普政策承諾是否違反聯邦競選財務法時，競選財務律師諾布爾（Larry Noble）指，聯邦最高法院2016年推翻維珍尼亞州前州長麥克唐奈爾（Robert McDonnell）公共腐敗罪名後，當選舉捐款存在明確交易條件才構成違法。其他律師也認為，即使有證據表明特朗普籌款行為越界，聯邦選舉委員會也不太可能在選舉年啟動調查。