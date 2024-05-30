龐貝古城現塗鴉　學者推測孩童目睹暴力所繪

意大利考古學家近日在龐貝考古公園西面建築群一個院子的牆上，發現有木炭繪製的塗鴉，描繪角鬥士手持長矛和盾牌與動物搏鬥的暴力場景。考古學家推測，該些塗鴉位置接近地板且畫風粗糙，相信為兒童所繪，又指競技場血淋淋的場景或對目擊全程的兒童，在情感方面留下傷痕，遊客周二（28日）可在公園遺址上方設置的懸空走道一睹這些圖畫。

今次發現的其中一幅塗鴉顯示，兩名角鬥士手持長矛對付一隻四足動物，考古學家推測他們正與一隻野豬搏鬥，附近還繪有一隻猛禽的頭部，推測為一隻鷹。牆上還有一個拳擊場景的塗鴉，當中兩名拳擊手躺在地上，似乎被擊倒。相鄰牆上有一幅更舊的海洋場景塗鴉，當中有一群魚包圍着兩艘船，其中一條魚被捕上鈎。考古學家推測，塗鴉由一名較年長的孩子用紅色礦物顏料所繪，其中一部分被抹去，應是古人重新裝修牆壁時試圖掩蓋這些塗鴉。

考古學家認為，當時可能有一名或多名孩子在院子、廚房、廁所和花壇玩耍，目睹了劇場的打鬥場景，從而接觸到極端的暴力行為，當中可能還可能有處決罪犯和奴隸的場景。

除搏鬥場景外，考古學家還發現一幅畫作描繪一名頭戴兜帽的小孩望向花園，其周圍環繞着一串串葡萄、石榴和一隻小狗，推測繪畫者或在致敬一名逝去的孩童。此外，考古學家還在建築群中發現一男一女的遺骸，相信兩人死於公元79年發生的火山爆發。