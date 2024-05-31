【東方日報世界視線】終結俄烏戰爭　休戰議和兩難

當今俄烏戰爭的情況是：「美俄不退讓，和議永無期」。5月21日，兩名美國智庫人物在期刊《外交事務》撰文，提出烏克蘭要勝利的理論。二人批評北約兩年多以來犯下的大錯，就是沒有考慮烏克蘭要戰勝俄羅斯這個選項，只是階段性地提供不同武器，希望可以消耗俄羅斯，不敢提勝利二字。正是搞不清楚行動的終局是怎樣，結果俄軍努力爭勝，北約又不容戰敗，只有消耗一途，但究竟拖到何時？

二人因此提議北約要策劃取得最終勝利，其實就是要讓烏克蘭「解放（收復）所有國際認定的疆界內土地；使戰俘、被遷徙的市民及被綁架的兒童回到故地；執行追究戰爭罪行及賠償的公義；建立長遠的國家安全的安排。」這套西方的論述明顯罔顧北約不斷東擴威脅俄羅斯、完全忽略俄羅斯政府一次比一次強烈的抗議；2014年在烏克蘭發動顏色革命推翻烏克蘭合法政府、一直武裝化烏克蘭納粹逼害殘殺烏克蘭俄裔人民及實行去俄化。

有評論家批評二人認為烏克蘭仍然「可依賴北約及其西方盟友的優勝軍備」取勝，「俄軍自開戰以來平均每天傷亡過千，俄羅斯軍備及軍隊長遠無法支撐下去」。這正是認知盲點，兩年多以來的戰爭，事實上說明了不單止西方軍備無法扭轉烏軍如今的劣勢，供應也極不足。此外，烏軍傷亡遠比俄軍嚴重，已至瀕臨崩潰的邊緣。西方談戰勝之道還有甚麼更強力的理據？

這篇文章其實正代表智庫背後美國軍工企業金主的訴求，希望未來美國大選無論是共和黨或民主黨勝出，都要找尋貫徹及清晰的援烏政策，要擊倒俄羅斯，迫令其簽署回到2014年的狀況，交回克里米亞，只有透過西方完勝俄烏戰爭，才可穩住霸權及駕馭中國及南半球，否則美國將無法再號令世界。

不過，以目前的形勢來說，俄羅斯普京政府連西方及其他國家一些政黨及政府要求停火，都不會接受，因為沒有和議的停火，只會是之前具欺騙性的《明斯克協議》翻版，北約只是爭取喘息時間重整旗鼓捲土重來。不過，要達成和議，北約反俄、特別是美國拜登及烏克蘭澤連斯基政府，目前很難接受要割讓烏國被俄軍佔領的土地。戰爭還會在耗，到美國下任政府才有轉變的希望。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻