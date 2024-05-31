特朗普聯同親信　向多人付掩口費瞞不利選情消息

美國前總統特朗普周四（30日）在紐約市曼哈頓刑事法院被裁定34項偽造商業紀錄罪名全部成立。根據檢方去年公開的起訴書，案件涉及特朗普在2016年總統選舉期間聯同其他人參與一項計劃，向3人支付掩口費隱藏不利選情的消息，違反選舉法。

起訴書當時指出，特朗普偽造商業紀錄的動機是為他參選造勢，認為這破壞選舉的公正性。起訴書列出3個案例，均涉及與特朗普關係密切的美國媒體公司（AMI）及「律師A」，起訴書沒有公開律師A身份，但相信他是特朗普前顧問科恩。起訴書指控特朗普於2015年6月宣布參選總統後，同年8月在紐約特朗普大樓與律師A、AMI主席兼行政總裁會面，AMI行政總裁同意為特朗普的選舉工程作耳目，留意關於特朗普的負面消息，會在報道刊登前通知律師A，AMI亦會報道特朗普競爭對手的負面報道。

【案例一】

2015年10月或11月，AMI行政總裁得悉特朗普大樓前門僮試圖出售關於特朗普有私生子的消息，指示AMI與門僮談判並以3萬美元（約23.4萬港元）買斷消息的獨家報道權，並把款項列入公司的帳簿紀錄及總分類帳，但行政總裁是因與特朗普和律師A的協議而作上述指示。AMI後來認為故事不實，想解除與門僮的協議，律師A要求維持協議至總統選舉後，行政總裁照做。

【案例二】

2016年6月，AMI旗下媒體National Enquirer和AMI總編輯聯絡律師A指「女性1號」聲稱與特朗普有性關係，特朗普不想事件曝光影響競選，並與AMI行政總裁、律師A討論向女性1號支付掩口費。AMI最終向女性1號支付15萬美元（約117萬港元）、讓她登上雜誌封面及刊出一系列以她名義的報道，換取她不公開與特朗普的關係。AMI把款項列入公司的帳簿紀錄及總分類帳，同年9月特朗普和律師A討論如何從AMI取得女性1號故事的報道權，以及如何向AMI補償已支付的費用。律師A於9月30日開設空殼公司Resolution Consultants，AMI同日簽署協議同意以12.5萬美元（約97.5萬港元）向Resolution Consultants轉移女性1號故事的版權，惟AMI諮詢法律意見後取消協議，補償未能成事。

*起訴書沒有公開女性1號身份，相信是《花花公子》前模特兒麥克杜格爾（Karen McDougal）。

【案例三】

2016年10月7日，AMI行政總裁得悉「女性2號」聲稱與特朗普有性關係後通知律師A，3日後律師A等人與女性2號的律師談判，同意向女性2號支付13萬美元（約101萬港元）掩口費。特朗普指示律師A盡可能拖延支付，因為拖到總統選舉後故事曝光都無所謂，甚至可免除封口費，他不想以個人名義付款，律師A與特朗普集團財務總監討論後同意由律師A先墊付。律師A在10月26日以新開設的空殼公司Essential Consultants LLC名義在曼哈頓開銀行戶口，並向戶口轉帳13.1萬美元，翌日再向女性2號律師轉帳13萬美元。

在特朗普當選總統至就職期間，他安排補償律師A墊付掩口費，特朗普集團財務總監同意在2017年分12期向律師A合共支付42萬美元（約327.6萬港元）。律師A支付了13萬美元掩口費、5萬美元（約39萬港元）其他開支，財務總監提議把款項列為36萬美元（約280.8萬港元），並讓律師A在報稅表申報為「收入」，這樣扣除50%稅款後，律師A可收回墊付的18萬美元（約140.4萬港元），還有6萬美元（約46.8萬港元）則是年終獎金。律師A於2017年每月向特朗普發收據，要求對方支付法律服務費，但這段期間律師A與特朗普或特朗普集團沒有法律服務協議，而特朗普集團列這筆款項為「法律開支」，支票先是以特朗普名下信託基金發出，之後改以特朗普個人名義簽發。

*起訴書沒有公開女性2號身份，相信是色情片女星斯蒂芬妮。