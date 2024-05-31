王毅稱與俄深化政治互信　撐政治解決烏危機

中共中央政治局委員、外交部長王毅周四（30日）通過視像方式，向中俄智庫高端論壇發表題為《堅守初心，繼往開來》的致詞。他表示，中俄關係繼續秉持「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，中方支持政治解決烏克蘭危機的正確方向，期待歐洲大陸早日恢復和平穩定；支持切實執行聯合國決議，以「兩國方案」為基礎解決巴勒斯坦問題。

王毅表示，中俄關係歷經風雲考驗，愈加成熟、堅韌，打造了新型國際關係和相鄰大國關係的典範，世界進入新的動盪變革期，中俄協作更顯彌足珍貴。他強調，站在新的歷史起點，中方將與俄方堅守初心，繼往開來，以高水平的中俄戰略協作為兩國人民帶來更多福祉，為世界安全穩定作出更大貢獻。

王毅提到，中俄以相互支持共謀發展振興，不斷深化政治互信，尊重各自選擇的發展道路。此外，以開放合作實現互利共贏，積極拓展兩國經濟潛力，攜手推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作走深走實，共同反對單邊主義、保護主義、「築牆設壘」、「脫鈎斷鏈」，確保國際產供鏈穩定暢通；並以交流互鑑鞏固民意基礎，以有為擔當引領全球治理，以公正立場參與國際事務。