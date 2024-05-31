波音訂6項品質監督標準　不獲准增產737 MAX飛機

美國飛機製造商波音生產的一架737 MAX 9客機今年1月在飛行期間「甩門」，被聯邦航空局（FAA）要求在90天內提交改善品質監控計劃。限期周四（30日）屆滿，波音行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）當日與FAA局長惠特克（Michael Whitaker）開會，交代計劃詳情。惠特克表明，FAA今後將按波音擬訂的6項標準監督，目前不會批准波音增加737 MAX系列飛機產量。

波音未對外公開完整的改善品質監控計劃，僅透露公司和FAA將根據6個標準決定波音的生產過程有否改善，準則包括熟練特定核心技術的員工比例；修復波音有問題工序的時數；修復供應商有問題工序的時數；日常零件短缺；飛機出廠時仍未完成的工作；飛機交付前最終檢查發現的錯誤。

惠特克表示，這是系統性的變革，還有很多工作要做，上述指標將為雙方提供一種在未來幾個月監測波音的方法。FAA高層將每周與波音人員會面，審視計劃中規定的績效指標進展，惠特克則會每季度與卡爾霍恩會面，下一次會議將於9月在西雅圖舉行。惠特克指，FAA會繼續加強監管波音，但重點不再是審計，而是更多地放在實地檢查。

在「甩門」事故後，FAA限制波音737 MAX系列飛機的產量為最多每月38架，惠特克稱目前沒有取消上限的時間表或數字目標。