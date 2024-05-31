僅掩口費案有裁決 特朗普其餘3案開審無期

美國前總統特朗普官司纏身，分別面對掩口費案、機密文件案、2020年總統選舉案及喬治亞州選舉干預案4案聯邦刑事案件。掩口費案已在周四（30日）有裁決，其餘3案均未有開審日期，料拖到今年11月大選後才處理。

●掩口費案（紐約州法院）

起訴日期：2023年3月30日

開審日期：2024年3月25日

罪名：34項偽造商業紀錄罪（每項最高監禁刑期：4年）

＊陪審團於2024年5月30日裁定特朗普全部34項控罪成立，法官7月11日宣判刑期。

●機密文件案（佛羅里達州南區聯邦地區法院）

起訴日期：2023年6月8日

開審日期：原定2024年5月20日，法官於2024年5月8日決定無限期押後開審。

罪名：32項故意保留國防訊息罪（每項最高監禁刑期：10年）

1項串謀妨礙司法公正罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項扣留文件或紀錄罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項以舞弊方式隱藏文件或紀錄罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項在聯邦調查隱藏文件罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項策劃隱瞞罪（每項最高監禁刑期：5年）

1項虛假陳述罪（每項最高監禁刑期：5年）

1項修改、摧毀、損壞或隱藏物件罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項以舞弊方式修改、摧毀、損壞或隱藏文件、紀錄或其他物件罪（每項最高監禁刑期：20年）

●2020年總統選舉案（哥倫比亞特區聯邦地區法院）

起訴日期：2023年8月1日

開審日期：未有

罪名：1項串謀欺詐美國罪（每項最高監禁刑期：5年）

1項串謀妨礙官方程序罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項妨礙及企圖妨礙官方程序罪（每項最高監禁刑期：20年）

1項串謀妨礙權利罪（每項最高監禁刑期：10年）

●喬治亞州選舉干預案（喬治亞州法院）

起訴日期：2023年8月14日

開審日期：未有

罪名：1項違反喬治亞州《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法 》（每項最高監禁刑期：20年）

3項教唆公職人員違反誓言罪（每項最高監禁刑期：3年）

1項串謀冒充公職人員罪（每項最高監禁刑期：1年）

2項一級串謀偽造罪（每項最高監禁刑期：1年）

2項串謀作出虛假陳述和文書罪（每項最高監禁刑期：1年）

1項串謀提交虛假文件罪（每項最高監禁刑期：1年）

1項提交虛假文件罪（每項最高監禁刑期：10年）

2項虛假陳述和文書罪（每項最高監禁刑期：5年）