支持者仍力撐特朗普　競選團隊趁機吸金

美國前總統特朗普偽造商業紀錄重罪罪成，外界最關注是這項裁決會如何影響他爭取重返白宮之路。美媒採訪多名特朗普支持者，發現裁決其實沒有改變他們的立場。此前有民調顯示，67%登記選民表明特朗普在掩口費案被判有罪是不會影響他們的投票意向，15%人更有可能投票給特朗普，17%選民表示投票給特朗普可能性降低。

陪審團周四（30日）宣讀裁決後，南卡羅萊納州的特朗普支持者皮爾斯（Billy Pierce）不以為然，直指「這只是濫用司法制度，總統拜登和民主黨人不能在投票中贏得今屆大選，所以利用起訴特朗普迫使他不能當上總統，上訴將推翻裁決」。新罕布什爾州一名漁民則指，案件根本無直接證據，「證據來自誰？（特朗普前私人律師）科恩？他是大話精和被褫奪律師資格」，直言「我聞到廢話的味道」。另一名特朗普支持者亦認為案件不涉犯罪，根本無法相信被政治利用的司法系統。有人更在紐約特朗普大樓外的空地，寫上「換邊，拜登20，特朗普24」，意指自己在2020年大選投票給拜登，今屆將改為投給特朗普。

特朗普競選團隊視今次裁決為「小金礦」，已立即寄出籌集競選資金電郵，呼籲支持者「在這場不公正的行為後，與特朗普站在一起」。團隊亦警告黨友切勿利用今次機會從特朗普的捐款者處吸錢，「我們有一份名單，會檢查，我們沒有（無私的）聖誕精神」。