跟要求期待有差距　華稱難以參加全球和平峰會

瑞士將於6月15至16日主辦全球和平峰會，討論烏克蘭和平前景。烏克蘭總統澤連斯基近日公開呼籲中美領導人出席，惟英媒周五（31日）引述消息指，中國已確認不會參加峰會。中國外交部同日回應有關報道時表示，會議安排與中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會。

知情人士指，中國本周向外交官員簡報中方出席峰會的條件是俄羅斯和烏克蘭的參與、各方應平等參與及所有提案應得到公平討論，由於這些條件未得到滿足，所以中方拒絕邀請。烏克蘭今年1月邀請中國出席全球和平峰會，中國外交部日前曾表示中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會，願意繼續就推動政治解決烏克蘭危機，與國際社會保持溝通。

中國外交部發言人毛寧周五在北京回應外媒提問時表示，首先中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，今年初以來一直跟瑞士方面以及有關各方就此保持密切溝通。中方始終堅持國際和會應具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這3個重要要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。她指出，中方關於和會的這些要求公平、公正，不針對任何一方。根據各方反饋及公布的會議安排，中方提出的要素看來都難以實現。中方已向有關方通報了中方考慮和關切，將繼續以自己方式勸和促談。