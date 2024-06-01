司法部接見　重大空難家屬盼起訴波音

美國飛機生產商波音未能改善旗下737 MAX系列客機安全問題，違反在2018年和2019年印尼和埃塞俄比亞重大空難、合共造成346人死亡後達成的和解條款，涉嫌構成欺詐。美國司法部周五（5月31日）接見兩宗空難死者的40名家屬，他們形容會面緊張而激動，對追究波音抱持希望。司法部須於下月7日前決定是否刑事起訴波音。

在埃塞俄比亞空難失去24歲女兒的斯圖莫（Michael Stumo）指摘，波音公司並未從錯誤吸取教訓，司法部應提出起訴並判處重刑，或通過緩刑迫使波音公司整頓。死難者家屬里費爾（Ike Riffel）指出，埃塞俄比亞空難發生已經5年，司法部2021年與波音達成暫緩起訴協議，如今波音問題仍然存在，協議等同浪費時間，對此感到沮喪。

印尼和埃塞俄比亞空難顯示，波音隱瞞在MAX系列客機加裝飛行控制系統，影響機師判斷釀成墜機。和解協議要求波音改善僱員誤導聯邦監管機構問題，換取免受欺詐指控。協議監督期今年1月7日屆滿，但同月5日阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機飛行途中艙門脫落，令司法部審視協議履行情況，上月認定波音違反和解條款。