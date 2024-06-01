珀斯機場供油故障　至少70航班無法升降

澳洲西澳省珀斯國際機場的供油系統周五（5月31日）開始故障，導致至少70班內陸和國際線航班無法升降，數千名旅客一度滯留。機場方周六（6月1日）向受影旅客致歉，表明故障問題已經解決，正陸續安排積壓航班升降，但預計周六全天航班仍將受影響。

珀斯機場方證實，機場燃油管道周五出現壓力不足問題，無法為飛機供油。機場行政總裁沃特斯（Jason Waters）周六指出，問題可能由空氣錯誤吸入供油分配系統造成。他指供油系統現已完成維修和測試，並恢復正常供油；強調機場將與航空公司合作，盡快恢復航班正常運作。他預計航班積壓問題，最快於周六晚至下周日（6月2日）解決。

不少旅客不滿珀斯機場安排混亂，有原定前往悉尼的旅客聲稱自己清晨6時抵達珀斯機場，登機後卻呆坐兩小時，最後更被趕落機，航班延至下周一（6月3日）才出發。也有原定前往珀斯的旅客滯留卡塔爾首都多哈國際機場，炮轟珀斯「國際機場」名過其實。故障另導致至少4班航班改道降落西澳省其他機場，包括位於珀斯以北約420公里的杰拉爾頓小型機場。