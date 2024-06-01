烏疑HIMARS施襲　俄大規模炸能源設施

美國和德國周五（5月31日）允許烏克蘭使用援助武器攻擊俄羅斯境內目標，網傳烏克蘭周六（6月1日）凌晨隨即首次發射M142高機動多管火箭系統（HIMARS）火箭彈，攻擊俄羅斯西部別爾哥羅德。俄羅斯同日再度發動大規模空襲，出動47架自殺式無人機和53枚導彈轟炸烏克蘭多地能源設施，造成至少20人受傷。

社交平台流傳影片，顯示至少8枚HIMARS火箭彈周六凌晨約2時從烏克蘭哈爾科夫州沃夫昌斯克以南發射，並在別爾哥羅德市上空出現和傳出爆炸聲，估計被俄羅斯防空系統攔截，俄烏雙方都未證實事件。烏克蘭空軍同日凌晨4時向全國發出空襲警報，烏克蘭能源部長哈盧先科證實，扎波羅熱州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、頓涅茨克州、基洛沃格勒州和伊萬諾－弗蘭科夫斯克州的能源設施遭俄軍襲擊。

烏克蘭空軍其後證實俄羅斯發射47架伊朗見證者型自殺式無人機、35枚Kh101和Kh555巡航導彈、4枚伊斯坎德爾M型彈道導彈、1枚伊斯坎德爾K型巡航導彈、10枚口徑巡航導彈以及3枚Kh59和69空對空導彈。烏軍宣稱擊落多枚Kh101和Kh555導彈、4枚口徑導彈、伊斯坎德爾K型導彈以及46架無人機。俄羅斯導彈曾飛越烏克蘭外喀爾巴阡州，接壤該州的波蘭和其他盟國飛機一度緊急升空。