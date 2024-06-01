朝再電波干擾韓GPS系統　美日韓設秘書處加強協調

北韓連日採取挑釁行動，除了向南韓散布糞便氣球，周六（6月1日）連續第4日在西海北方界線附近，向南韓定位系統（GPS）發動電波干擾攻擊。美國副國務卿坎貝爾周五（5月31日）在維珍尼亞州跟日本外務省事務次官岡野正敬和南韓外交部副部長金洪均會晤前宣布，美日韓將設立一個常設秘書處，加強接觸並協調政策。

南韓官員表示，軍方於周六早上6時許開始偵測到北方界線附近島嶼的干擾信號，朝方最新的嘗試並未妨礙韓方任何軍事行動，但最近類似行動導致該水域漁船和客船的導航系統故障。南韓防長申源湜周六在新加坡香格里拉對話致詞時，批評北韓散布垃圾和糞便氣球之舉可恥和卑鄙，違反停戰協定，要求朝方停止相關行為。他又指摘北韓日前發射軍事偵察衞星，違反安理會決議，其鹵莽行為對印太地區和平構成直接挑戰。

南韓統一部周五發布《2024統一白皮書》，提到去年韓朝貿易額和人員往來都首次歸零，韓方人員訪朝、朝方人員訪韓分別於2020年和2018年後已暫停。雖然韓方去年通過第三國對朝提供人道援助，但不屬於對朝直接援助，因此未反映到統計中。白皮書分為包括「基於原則的對朝政策推動韓朝關係恢復正常」在內的6個主題，但與去年不同，今年刪除「努力推進韓朝對話」的主題。

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