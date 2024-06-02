大選執政黨失絕對多數　料需籌組聯合政府

南非選舉委員會網站上周六（1日）顯示的上周國會選舉99%投票所開票結果，執政黨得票率跌到40.25%，篤定失去30年來持有的絕對多數，在野各黨則爭相設定籌組執政聯盟的條件。

南非執政黨非洲人國民大會得票率較2019年上屆國會選舉的57.5%大跌，最大在野黨民主聯盟這次得票率為21.7%。前總統祖馬領導的新政黨民族之矛取得14.8%的選票，激進左派政黨經濟自由陣線以9.4%得票率屈居第4。

非洲人國民大會現在幾乎肯定必須尋找結盟夥伴，以獲得足夠支持來指定總統及組成政府。非洲人國民大會副秘書長莫科亞尼稱，他們甚至從選前就持續與各方討論。她表示，在選舉最終結果公布後，黨內決策組織將確定前行方向，一切都必須基於原則，而不是出於走投無路。

即將卸任的非洲人國民大會籍國會議員、曼德拉的孫兒曼拉表示，由於民主聯盟與他們理念不同，彼此要結盟太過困難。民主聯盟的白人黨魁史汀胡辛提出的自由市場民營化方案和結束振興黑人經濟力政策各項計劃的主張，與非洲人國民大會的傳統相違背。

曼拉還指，他們比較可能與經濟自由陣線和民族之矛這兩個激進左派政黨結為夥伴。兩黨的領導人馬雷馬和祖馬都曾是非洲人國民大會黨員，但這也可能遇到非洲人國民大會內部較溫和派系抗拒。