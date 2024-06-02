【東方日報世界視線】美國會聽證異象　兩黨向金主表忠

美國國務卿布林肯日前出席參議院撥款委員會一個聽證會，為拜登政府的外交政策作解說，當中最廣為報道的是德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）的尖銳提問。克魯茲一開始就批評拜登政府的外交政策，是長期以來最災難性的一頁，因為他3年多前開始掌政時，美國還處於和平及繁榮中，但如今美國深陷兩大戰爭泥沼，一是二次大戰以來最大規模的俄烏戰爭，二是50年來最嚴重的中東戰爭。

拜登政府的外交政策倒行逆施，克魯茲認為它令盟國陷入經濟困難，卻使敵人有數以百億美元計的進帳以延續抗爭。他所指的是，在美國帶領西方對俄羅斯及伊朗實施嚴厲制裁下，俄伊兩國的外貿收益不減反增，更足以支持俄軍攻烏節節勝利，以及伊朗有條件供應武器援助阿拉伯國家打壓以色列。

克魯茲同時指出，《華盛頓郵報》早前報道，有4個消息來源，揭露華府計劃提供以色列有關哈馬斯領導人行蹤的消息，以及秘密地道的資料，來換取以色列不入侵拉法。這消息顯示美國政府並非全力及毫無保留支持以色列，而是在制衡以色列的「自衞行動」。

布林肯否認有這樣的交易，指政府是在盡一切努力協助以色列對付哈馬斯，並指這些消息來源都是在說謊！布林肯只承認政府一直勸喻以色列以更好的方法對付哈馬斯，但沒有說明是甚麼方法。克魯茲宣稱自哈馬斯去年10月突襲以色列以來，拜登政府一直透過布林肯發放訊息，抑制以色列報復。

這一爭論令人感到奇怪的是，共和黨透過這次質詢，以及布林肯代表民主黨政府解說，竟然是在爭論拜登政府是否全力支援以色列，而布林肯辯稱政府已盡了最大努力。此外，克魯茲更指控拜登2021年上任至今，伊朗石油在制裁下的出口銷售量，由每天30萬桶增加至200萬桶，拜登政府制裁伊朗失敗，令伊朗有巨大收益發展核武，支持阿拉伯世界打擊以色列。克魯茲指哈馬斯90%的軍事支援來自伊朗，拜登政府變相是去年10月哈馬斯突襲以色列的幫兇。

不少軍政專家及明眼人，驚見民主、共和兩黨似乎是爭相表達如何可以更好地維護以色列對加薩的侵略，其實兩黨都是在向猶太金主表忠！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻