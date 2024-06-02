董軍：誰敢分裂兩岸必將粉身碎骨　對南海克制有極限

中國國防部長董軍周日（2日）上午在新加坡香格里拉對話會發表主題演說，他指出中方不容許霸權主義、強權政府損害亞太地區，不容許把地緣衝突引入亞太。他重申，解放軍始終是捍衞祖國統一、無堅不摧的強大力量，誰敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。他又警告，中國對在南海的侵權挑釁行為保持克制，但這是有限的。

董軍提到南海問題，形容當前南海局勢總體穩定，這得益於地區國家的共同努力，但他不點名說有個別國家在外部勢力的煽動下，毀棄雙邊約定，違背自身承諾，有預謀地挑起事端，製造假象，誤導視聽，甚至不顧地區國家的整體利益，違反東盟憲章精神，配合外部勢力在區內部署中程導彈。他批評這嚴重破壞地區安全穩定，終將會引火燒身。中國對侵權挑釁行徑保持了足夠的克制，但這是有限的，希望個別國家認清利害關系，回歸對話協商的正道，同地區國家一道把南海建設成和平、友誼、合作之海。

對於烏克蘭戰事，董軍指中國一直以負責任態度推動和平談判，中方從來沒有向任何衝突方提供支援，並嚴格控制軍民兩用物品的出口，亦沒有採取任何行動火上添油，堅定站在和平與對話一方。

在答問環節，董軍用大篇幅回應有關台灣的提問，申明台灣問題是中國核心利益中的核心，一中原則早已成為世界公認的國際關係的基本準則，現在的問題是民進黨當局大搞漸進式「台獨」，頑固地推行去中國化，妄圖割裂兩岸的社會、歷史、文化聯繫。他不點名批評外部干涉勢力正在以切香腸的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武、非法進行官方往來，這實際上就是在助長「台獨」，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。他重申中國依法處置涉台事務完全是中國的內政，外部勢力無權干涉。他表明，北京始終致力於和平統一，但這前景遭「台獨」分子和外部勢力破壞，國家分裂的危險始終存在，解放軍始終是捍衞祖國統一無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日。