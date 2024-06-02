波音兩宗重大空難　5年追訴期已過恐難起訴

美國飛機生產商波音公司未能改善旗下737 MAX系列客機安全問題，違反2018及2019年發生重大空難後與政府達成和解條款，涉嫌構成欺詐罪名。英媒周日（2日）披露美國司法部日前與空難遺屬開會的內容，司法部官員當時明言由於5年的訴訟時效已過，不太可能就上述兩宗空難起訴波音高層。

會議內容顯示，司法部於今年5月中旬發現波音違反雙方在2021年達成的延後起訴協議，協議列明司法部同意只要波音於今年1月7日前遵守條款，便會請求法官撤銷起訴波音串謀欺詐美國聯邦航空局（FAA）。惟阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機於今年1月5日、即協議到期前2天，在飛行途中發生「甩門」事故，顯示波音飛機仍存在安全及品質問題。波音需於本月13日前就違反協議的指控提出異議，司法部則需在7月7日前知會法官相關計劃。

司法部正研究多個選項，包括是否起訴波音，抑或是延長延後起訴協議一年、談判新的延後起訴協議、達成不涉及法庭監督的不起訴協議。司法部也可以與波音談判認罪協議，又或者是把波音告上法庭。

知情人士透露，波音可能就延後起訴協議生效3年間的行為面臨多項指控，但司法部向遺屬表明目前未發現波音在上述時段犯下重罪的證據。對於有遺屬要求一旦波音被起訴及罪成，司法部應尋求重判波音，但官員表明相信無法證明涉及飛機零件的聯邦過失殺人或詐欺案件。

2018年10月29日，印尼廉航獅子航空一架波音737 MAX 8客機在首都雅加達東北爪哇海上空失事，造成機上189人全數罹難。相隔不足半年時間，埃塞俄比亞航空公司另一架同型號客機2019年3月10日在當地墜毀，釀成157人死亡。