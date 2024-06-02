京都觀光特急巴士投入運作　緩解過度旅遊問題

觀光客在新冠疫情後重回日本京都，當地出現過度旅遊問題，居民擠不上市區公車等，怨聲載道。京都上周六（1日）開始運行「觀光特急巴士」，駛經清水寺等主要觀光地點，希望能緩解過度旅遊導致公車過於擁擠的情況，惟巴士只在周末或日本新年假期等假日行駛。

「觀光特急巴士」共有2條路線，主要行經觀光景點集中的東山地區，會使用日文、英文、韓文與中文進行廣播。「EX100」號每天24班，起點是JR京都車站，途經五条坂（清水寺）、祇園、平安神宮前等景點後，終點站為銀閣寺。「EX101」號同樣每天24班，是往返京都車站與五条坂的直行巴士。

京都一般的市區公車費用為成人230日圓（約11.4港元），「觀光特急巴士」價格則為成人500日圓（約24.9港元）、兒童250日圓（約12.4港元）。購買「地下鐵公車一日券」也可搭乘「觀光特急巴士」，地下鐵公車一日券票價為成人1100日圓（約54.7港元），兒童550日圓（約27.4港元）。京都民眾也能搭乘此路線，但無法使用定期券或回數券。