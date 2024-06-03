以方同意拜登結束加薩戰爭協議　等待哈馬斯回應

以色列總理內塔尼亞胡的一名助手周日（6月2日）證實，以色列已接受美國總統拜登目前推動的結束加薩戰爭的框架協議，但他稱該協議存在缺陷，還有很多細節需要解決。另外，美媒指以色列戰時內閣已通過該停火建議，現正等待巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯回應。

內塔尼亞胡首席外交政策顧問福爾克在接受英媒採訪時指，拜登的提議是以方同意的協議，雖然這不是一個好的協議，但以方非常希望釋放人質，所有人質。福爾克指，以色列的停火條件沒有改變，包括釋放人質和摧毀哈馬斯。

拜登上周五（5月31日）公布內塔尼亞胡政府提交的結束戰爭的三階段計劃。新停火方案分三個階段實施，加薩地帶將首先實施為期6周的完全停火。在這期間，以軍將撤出加薩人口稠密地區，哈馬斯須釋放婦女、老人和傷員，以色列則釋放數百名巴勒斯坦人。

在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘人質。作為交換條件，以軍將全部撤出加薩地帶。第三階段將開啟加薩的大規模重建計劃。福爾克重申內塔尼亞胡的立場，即在他們所有目標都實現之前，不會實現永久停火。