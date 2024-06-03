華國安部破重大諜案　英MI6策反中央機關人員夫婦

內地國家安全機關近日破獲一宗英國情報機關軍情六處（MI6）策反中國某中央國家機關工作人員夫婦的重大間諜案件。經縝密偵查、掌握紮實證據後，國家安全機關對王某某夫婦依法審查，一舉挖出英方在中國內部安插的重要「釘子」。目前，案件正在進一步偵辦中。

國家安全部周一（3日）公布，王某某於2015年申請參加中英交流項目赴英留學，MI6看重他的核心涉密崗位，迅速操作批准其申請。王某某抵英後，MI6特意安排有關人員對他特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽。在掌握王某某有較強金錢欲望後，MI6派遣人員以校友名義在校園內結識他，聲稱可提供諮詢兼職的機會，並可給付高額報酬。王某某在金錢利誘下，答應從事有償諮詢。英方以公開研究項目切入，逐步涉及到中國中央國家機關內部核心情況，支付的報酬明顯高於正常諮詢費數倍。經過一段時間後，英方轉介MI6人員對王某某表明身份，要求他為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。MI6又對王某某進行了專業的間諜培訓，指揮他回中國潛伏，搜集涉華重要情報。

王某某的妻子周某也在某核心要害單位工作，MI6在認為已把王某某套牢的基礎上，多次要求他把妻子也一同拉下水，並允諾提供雙倍報酬。王某某經不住英方反覆勸說、利誘甚至威逼脅迫，最終同意。周某在王某某極力策動下，答應為英方搜集情報。