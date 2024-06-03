以防長：未瓦解哈馬斯軍事及統治加薩能力　不會終戰

以色列政府內部就是否接受最新向巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯提出的停火協議有分歧，以色列國防部長加蘭特周日（2日）表明以色列正尋求代替哈馬斯管治加薩地帶的方案，揚言戰事在消滅哈馬斯的軍事和管治能力前是不會終結。

加蘭特當日視察國防軍南方司令部，他指出在任何的終戰過程中，以色列不會接受由哈馬斯管治加薩，以方正在推動一個哈馬斯的替代政府，將在這個框架內隔離一些地區、清除哈馬斯成員、引入其他部隊來組建一個不同的政府。以軍一方面採取軍事行動，另一方面改變加薩政權的能力，這可讓以色列達成瓦解哈馬斯政府和其軍事力量，以及救回被擄人質的兩大目標。

同日，美國國務卿布林肯與加蘭得和以色列戰時內閣部長甘茨通電話，討論美國總統拜登日前公開、由以色列提交給哈馬斯的停火方案，布林肯讚揚以色列願意達成協議，並確認哈馬斯有責任接受，他強調提案將促進以色列的長期安全利益，包括實現該地區進一步一體化的可能性。

戰況方面，以軍近日開始在加薩中部行動，殺死多名武裝分子，發現軍事設施及大批武器，包括防空機關槍。