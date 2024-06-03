澤連斯基罕有公開批華　助俄阻礙全球和平峰會召開

烏克蘭總統澤連斯基周日（2日）出席新加坡香格里拉對話記者會時，罕有地公開指摘中國協助俄羅斯阻礙本月中旬在瑞士舉辦的全球和平峰會，又指控中方向俄羅斯提供軍事支援。

澤連斯基表示，俄羅斯利用中國在區內的影響力及外交官，盡一切辦法干擾和平峰會。烏克蘭不期望獲得中國的軍事支援，亦從來沒有提出請求，但都不期望中方向俄羅斯提供軍援，他透露曾與中國領導人討論此事，對方答應不會插手，不會向俄方供應武器，惟現在有情報顯示部分俄羅斯武裝部件來自中國。他還說，烏方多次尋求與中方官員見面，包括中國領導人，但中烏之間沒有任何有力連繫，因為北京不想建立。對於烏克蘭會否參加中國提出的和平峰會，澤連斯基直言不應由中方召開和平峰會，烏克蘭才是戰爭受害者，應由烏方牽頭舉行峰會。

出席香格里拉對話的解放軍國防大學國際防務學院院長徐輝少將受訪時表示，澤連斯基要考慮烏克蘭人民生命的價值，質問「到底在為甚麼而戰？這個問題要搞清楚。」

澤連斯基離開新加坡後，周日轉抵菲律賓首都馬尼拉訪問。他周一（3日）會見該國總統小馬可斯，感謝菲律賓在俄烏戰爭上對烏克蘭的支持和清晰立場，並宣布今年會在馬尼拉設立烏克蘭大使館。小馬可斯表示，很高興跟澤連斯基討論兩國間的共同議題，並為雙方尋找出路。美媒報道，澤連斯基原本想在香格里拉對話期間與小馬可斯會談，但未能成事，因此決定親自前往馬尼拉，邀請小馬可斯出席全球和平峰會。另外，沙特阿拉伯不會出席全球和平峰會。