帛琉遭網攻洩2萬份政府文件　疑大陸策動

台灣的太平洋友邦帛琉近日遭黑客攻擊，2萬份政府文件被竊。帛琉指控中國大陸策劃網攻，但大陸否認。美媒引述帛琉官員和專家分析指，不排除大陸利用勒索軟件組織實現政治意圖。

帛琉今年3月遭遇重大網絡攻擊，正值美國敲定對帛琉實施一項延宕已久的援助計劃。美媒周日（2日）指，被竊文件4月在暗網（Dark Web）流出，包括一份註明「僅供官方使用」、內容關乎美國在帛琉雷達設施的資料，以及日本海上自衞隊訪問帛琉的成員名單，還有台灣與帛琉關係細節的數百份文件。帛琉是少數與台灣有邦交的國家之一，帛琉政府官員指控大陸出於政治動機，精心策劃這宗網絡攻擊，目的是傳達特定訊息，大陸則批評帛琉毫無根據地妄下結論是抹黑。

在帛琉網攻事件後，一個名為DragonForce的勒索軟件組織出面承認責任，聲稱動機純粹是為了牟取經濟利益，揚言會再網攻帛琉。帛琉官員指出，勒索軟件組織未花力氣談判贖金問題，如果北京利用勒索軟件組織，就可減低與美國之間的外交摩擦風險，是關於政治，與支付贖金無關。網絡安全公司分析師認為，倘若主使者把勒索軟件組織視作「承包商」，一定是出於某種動機，例如政治宣傳。