華留學生航拍美軍造船廠　觸犯間諜法被控

美國傳媒上周四（5月30日）報道，美國司法部早前罕有地引用間諜法起訴一名中國留學生，指控他使用無人航拍機在維珍尼亞州一處造船廠拍照，廠區內有美國海軍正在組裝、屬於機密的核潛艇。

報道指，明尼蘇達大學研究所中國留學生石風雲（Fengyun Shi，音譯）於今年1月5日休假期間到維珍尼亞州，翌日前往紐波特紐斯造船廠用航拍機拍攝。航拍機期間卡在附近民居樹上，石風雲求助時被居民察覺有異並報警。他面對警方詢問時顯得「非常緊張」，無法解釋天氣惡劣下使用航拍機的原因並離開。聯邦調查局（FBI）發現航拍機曾拍攝造船廠，相信他的目標是美軍航空母艦和核潛艇，遂向美國海軍犯罪調查局通報。

司法部以6項間諜法輕罪起訴石風雲，援引條例包括禁止在重要軍事設施拍攝等，每項罪名最高刑期是入獄1年。石風雲的護照已被扣押，候審期間必須接受監督、不得離開維珍尼亞州。聯邦檢察官今年3月向法院聲請延長調查期限獲准，法官形容案件「極不尋常」，用於起訴的條例向來很少使用。目前，檢方與石風雲都希望以認罪協議結案。