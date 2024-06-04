以總理指拜登的停火提議不完整 強調要消滅哈馬斯

美國傳媒報道，以色列總理內塔尼亞胡周一（3日）出席國會外交國防委員會閉門會議時，指美國總統拜登提出的停火提議不完整，與以色列的版本有差距， 又指有關以色列會在巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯被消滅、人質獲釋前結束加薩戰事的說法不正確。

內塔尼亞胡在會後發表聲明，強調爭取人質獲釋和消滅哈馬斯，是以色列戰時內閣一致同意的目標，並非受到政府內部壓力而作出。 美國白宮國家安全委員會發言人柯比在記者會為拜登辯護，指有信心拜登的說法，已經反映以色列的意願，又強調美方公開停火建議內容，並非要干涉內塔尼亞胡或以色列戰時內閣，而是向哈馬斯施壓。

拜登日前公布結束加薩戰爭的3階段計劃，加薩將先實施為期6周的停火，期內以軍將撤出加薩人口稠密地區，哈馬斯釋放婦女、老人和傷者，以色列則釋放數百名巴人。在第2階段，哈馬斯將釋放剩餘人質，以軍全部撤出加薩地帶。第3階段將啟動加薩大規模重建計劃。

以色列執政聯盟內的極右翼政黨不滿拜登的說法，有人揚言若以色列政府接納方案就會辭職。以色列官員日前接受英國傳媒訪問時，承認拜登提出的建議，其實是以色列的方案。