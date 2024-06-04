韓國務會議通過中止919軍事協議　可恢復邊境軍演

北韓近來向南韓散布大批垃圾氣球並發動電波干擾，南韓決定全面中止韓朝《九一九軍事協議》，周二（4日）提請內閣會議中止該協議並正式通過，條文全數失效。未來南韓軍隊在南北韓軍事分界線或附近海域軍演時，不再受到條文限制。南韓總理韓悳洙會上呼籲北韓，立刻停止針對朝鮮半島和平穩定的所有威脅行動，並走上南北韓共同繁榮的道路。

韓悳洙周二上午召開國務會議，審議中止《九一九軍事協議》動議案，並在會上通過，協議條文將失效，直到南北韓恢復信任關係為止。他表示，南韓政府鄭重警告後，北韓上仍發射18枚短程彈道導彈，本月初再度空飄糞便氣球，朝方干擾GPS系統的行為亦威脅民間船隻安全。他指該協議早已因北韓先撕毀條約而變得有名無實，中止協議後南韓將可恢復在軍事分界線一帶的軍事訓練。

美國白宮安全委員會發言人柯比周一（3日）表示，美國非常關切地注視朝鮮半島日益緊張的局勢，並強調美國正努力確保美國處於最佳狀態支持南韓。2018年9月19日，時任南韓總統文在寅訪問北韓，與北韓領袖金正恩簽署《平壤共同宣言》，附屬《九一九軍事協議》商定兩韓在海陸空全面停止一切敵對行為，並劃設緩衝區。

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