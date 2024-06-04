日就認證違規問題查豐田　不涉華市場

豐田爆出在汽車性能測試違規的醜聞。（Getty Images圖片）

日本政府周一（3日）公布，汽車公司豐田、萬事得、本田、躍馬和鈴木在汽車性能測試違規。國土交通省周二（4日）依據《道路運輸車輛法》，對愛知縣豐田市的豐田總部實施入內檢查。豐田中國回應稱，就日本市場部分豐田車輛認證申請不規範給顧客帶來擔憂表示誠摯歉意，經確認一汽豐田、廣汽豐田與凌志在中國市場銷售的車型與本次事件無關。

接到量產汽車所需型式指定認證申請存在違規的報告後，國土交通省採取措施，檢查中向有關人員了解情況並確認資料，考慮作出行政處分。該部門還將測試存在違規的車型是否滿足安全與環保相關性能標準，已指示在確認符合標準前停止出貨，如不達標將指導回收。日本政府對當地代表性企業進行入內檢查十分罕見，今後還將對另外4間企業進行入內檢查。

豐田中國周一就認證申請問題發布聲明稱，一汽豐田、廣汽豐田與凌志在中國市場相關認證實驗按照中國法律法規，在中國管理部門的監督、指導下完成，不存在安全和品質問題。聲明強調，豐田將繼續嚴格遵守相關法律法規，秉承公開透明的原則，為廣大中國消費者提供安心、安全的產品和服務。