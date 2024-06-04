美防長透露　駐日美軍司令軍銜擬升格

美國防長奧斯汀周一（3日）在新加坡向傳媒透露，正詳細討論把駐日美軍司令部（東京橫田基地）司令的軍銜，從中將升格為上將的方案。日媒指，為配合日本成立統一指揮陸海空三個自衞隊的「統合作戰司令部」，美方意在將一把手軍銜升至同級，以加強合作。

在今年4月的日美首腦會談，雙方就調整日美指揮統制框架達成一致。此舉意在提升對中國和北韓的威懾力，但愈來愈多民眾擔憂會導致日本《憲法》所禁止的與他國軍隊行使武力的一體化。奧斯汀就駐日美軍司令升格方案表示，現階段沒有需要公布的內容。關於在日本部署中程導彈的可能，奧斯汀稱，各種裝備作為訓練的一部分在定期部署，將與日本合作加強訓練，並未排除部署的可能。

現任駐日美軍司令是空軍中將魯普。空軍少將已被提名接替，就任後將升至中將。「統合作戰司令部」計劃今年底在東京市谷開設。一把手「統合作戰司令官」為與陸海空幕僚長相同「將級」軍銜。駐日美軍司令部的權限目前限定為基地管理等，機動部隊的指揮和與自衞隊的協調由夏威夷的印度太平洋軍司令部負責。