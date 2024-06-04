大型3D打印機運作　興建全球最大社區

美國緬因大學早前推出一部全球最大型的聚合物3D打印機，希望用於製造經濟適用房，協助該州解決房屋短缺問題。美媒周一（3日）報道，校方正在德州奧斯汀郊外建造全球最大的3D打印社區，為無法負擔昂貴房價的民眾提供安居之所。

緬因大學先進結構和複合材料中心（ASCC）執行董事達格爾（Habib Dagher）表示，由於該州房價高昂，民眾難以負擔，加上面臨人口老化問題，電工、水管工及建築工人愈來愈短缺，該部3D打印機有助省卻上述人力需求，解決住屋問題。

ASCC前年末已展開使用3D打印機建造房屋的計劃，當時採用木纖維和生物樹脂材料，打印出一個55.7平方米的住宅單位。它的地板、天花板及牆壁全由3D打印而成，據稱是全球首個百分百由生物基3D打印的住宅。ASCC事先在大學預製模塊，再運到現場組裝，施工不受天氣影響，而當不再需要房屋時，亦能磨碎其材料循環再用。

不過，達格爾指由於建築規範需時數年才能改變，3D打印房屋技術目前仍面臨障礙，預測儘管這不能取代傳統房屋建造方法，但未來或會在全球住宅存量中佔據一定份額。ASCC目前還與一個非政府組織合作，計劃用3D打印機為露宿者建造一個擁有9幢房屋的社區，將於明年施工。