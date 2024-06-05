以軍空襲貝雷杰難民營　哈馬斯要求永久停火

以色列國防軍周二（4日）表示，地面部隊正根據情報，對加薩地帶中部的貝雷杰（al-Bureij）難民營展開精準的軍事行動，同時派戰機持續空襲該難民營的巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯目標，據報有兒童受傷。哈馬斯高級官員同日強調，除非以色列明確承諾永久停火並從加薩地帶全面撤軍，否則決不同意任何協議。

以軍曾在貝雷杰難民營展開一段時間軍事行動，之後在今年1月撤離。以軍周二通報，其無人機對貝雷杰難民營中的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處一間學校發動精準空襲，指控哈馬斯武裝人員將該處用作藏身地點，並在此策劃和發動針對以色列的襲擊。以色列總理內塔尼亞胡同日與法國總統馬克龍通話，通報以色列新提出的加羶停火和交換人質的提案細節，強調該提案將確保以色列實現此次軍事行動的所有目標，包括促成人質獲釋和消滅哈馬斯。

哈馬斯高層哈姆丹（Osama Hamdan）周二表示，不會同意一項不能擔保、不能保證、不能確保以色列永久停火、完全從加薩地帶撤軍並落實真正的交換人質協議。另有消息指，埃及安全代表團周三（5日）將在多哈與卡塔爾和美國官員會面，試圖重啟加薩停火談判。美國官員表示，白宮中東事務協調員麥格克（Brett McGurk）和中央情報局局長伯恩斯本周分別前往埃及和卡塔爾，推動相關人質協議並實現加薩停火。