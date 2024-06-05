波音施壓供應商節流　致飛機品質下降

威奇托工廠曾由波音擁有。

美國飛機生產商波音飛機安全問題頻生，當地傳媒周二（4日）報道，情況與波音早年出售旗下位於堪薩斯州威奇托市的飛機工廠後，向接手的供應商勢必銳航空系統公司施壓，要求節省開支，導致工廠出產飛機品質下降有關。報道指，波音正洽談收購勢必銳，把兩間公司重新整合。

威奇托飛機工廠自1960年代開始生產波音737系列商用噴射機，至今生產量超過1.2萬架。工廠最初由波音擁有，直至2005年出售予前子公司勢必銳後，開始要求工廠保持低成本和高生產率。勢必銳多名員工認為，過去多年間，公司管理層的工程師職位逐漸由財務專家取代，導致工廠出產飛機品質下降，工廠大部分員工認為波音需為此承擔責任。

在威奇托飛機工廠服務長達28年的波茨（Karmen Potts）指出，由於波音737 MAX系列飛機2018及2019年發生重大空難，加上全球之後爆發新冠疫情，該工廠已辭退多名經驗豐富的員工，或要求他們提早退休，而自己確實感受到同事離職後的影響。波茨形容最近工廠內部氣氛緊張，員工擔心波音接手後生產速度會進一步放緩。