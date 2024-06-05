英國大選首場電視辯論　辛偉誠表現稍優

英國首相辛偉誠早前宣布提早下月4日大選，他周二（4日）代表保守黨出席首場大選電視辯論，與工黨黨魁施紀賢同台交鋒。兩人主要圍繞稅收問題辯論，辛偉誠多次指出工黨執政後大幅加稅，施紀賢則強調辛偉誠任內加稅幅度是英國70年來最高。民調顯示辛偉誠辯論整體表現稍優。

長達一個小時的辯論中，辛偉誠引述財政部分析報告指出，工黨競選承諾欠缺資金支持，一旦上台將向每個工薪家庭徵收2,094英鎊（約2.08萬港元），並要求施紀賢說明未來如何處理國民保健、結束罷工和解決移民問題。辛偉誠說：「記住我的話，工黨會提高你們的稅收。這是他們的基因。你的工作，汽車，養老金，只要你說得出，工黨就會徵稅。」

施紀賢不否認計劃加稅，但他重點攻擊保守黨過去14年執政是混亂和分裂時期，並呼籲選民翻開新篇章。民意調查機構YouGov顯示，51％受訪者認為辛偉誠整體表現更佳，49％人支持施紀賢。受訪者認為辛偉誠在稅收和移民問題表現優勝，施紀賢則在國家衞生事務局（NHS）、教育、生活成本和氣候變化方面表現較好。