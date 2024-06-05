意警告中俄干預歐洲議會選舉　TikTok播假資訊廣告

歐洲議會選舉於周四至周日（6日至9日）舉行，意大利傳媒周二（4日）引述情報單位警告，中國與俄羅斯正聯手干預當地投票，手法包括間諜活動、黑客和假數據。另有報告指，中國影音分享平台抖音海外版TikTok在選前核准含有政治假資訊的廣告。

據報道，七大工業國集團的網絡安全小組及意大利內政部日前警告，有外來勢力利用數碼科技、間諜活動、滲透校園等方式，企圖干預歐洲議會選舉。意大利情報單位調查發現，中國去年已是以網絡介入當地輿論的主要參與者，目標是透過大外宣塑造正面形象，展示中國是可靠的合作方。中國在歐洲的部分僑民亦被指參與滲透活動，協助收集情報或向公私部門施加經濟壓力。

國際監察組織「全球見證」（Global Witness）周二發表報告，稱早前針對愛爾蘭受眾製作16個廣告，包含假投票方式等的歐洲議會選舉不實資訊，並向TikTok、社交平台X等3個平台申請核准。其中X過濾掉所有廣告並將「全球見證」的假帳號停權，但TikTok核准了全部廣告，被質疑違反自身指引，以及是否有能力偵測選舉謠言。TikTok承認這些廣告違反平台政策，因人為疏忽而獲核准，已立即制定新程序防範。