普京指中俄正實現貿易多樣化　進行軍事技術合作

俄羅斯總統普京周三（5日）在聖彼得堡會見國際國際通訊社負責人，是俄烏開戰以來首次。他談及與中國的關係，指出中國依舊是俄羅斯主要的經濟夥伴國，俄中關係並非在一定條件下產生，而是建立在深厚的利益基礎之上。俄中合作是國際舞台上的威懾力和穩定保障，兩國將繼續舉行包括軍演在內的聯合演習，雙方亦正進行軍事技術合作。

普京承認俄中軍事技術合作領域的工作正在進行，俄羅斯有東西可以提供給中國，他們對這方面的共同工作有興趣，兩國還將繼續舉行軍事聯合演習。經濟合作方面，俄中貿易規模超出預期，中國的統計數據顯示兩國貿易額已達2,400億美元（約1.87萬億港元），俄羅斯數據略低，約為2,300億美元（約1.79萬億港元），問題甚至不在於貿易規模，而在於兩國正在實現貿易多樣化，並且十分成功，兩國在航空製造和人工智能等高科技領域有很好的前景。他補充，中國經濟非常牢固且愈來愈有技術含量，西方國家應該融入中國經濟才能取得成功，而不是阻礙它。

普京又指，希望在上海合作組織和金磚國家等會議與中國領導人見面，他認為中國經濟在中央領導下按照需要的速度發展。他強調，俄中關係並非一時之舉，而是基於深層次利益之上，中國依然是俄羅斯的主要經濟夥伴，中國15年來一直都是俄羅斯主要的經貿夥伴。他形容俄中的合作非常謹慎、平靜、漸進，幾乎一切進展順利，兩國在國際舞台的協作是遏制因素和穩定因素，多方面工作正在進行，包括經濟、安保等領域。