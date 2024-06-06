美國務院准3億美元對台軍售案　涉F16零件及後勤支援

美國政府持續協助台灣加強自衞能力，美國國防安全合作局周三（5日）宣布國務院已批准兩項對台軍售案，分別向台灣出售F16戰機的標準及非標準後備和維修部件等，兩份合同總值約3億美元（約23.4億港元），局方當日向國會提交軍售案的認證通知。台灣國防部指，預計軍售案1個月後正式生效。

國防安全合作局聲明指，駐美國台北經濟文化代表處要求採購F16戰機的標準後備和維修部件、零件、消耗品、配件，美國政府和外判商提供的F16戰機工程、技術與後勤支援服務，以及後勤和計劃支援的其他相關要素，合同約值2.2億美元（約17.16億港元）。另一份軍售案涉及F16戰機的非標準後備和維修部件、零件、消耗品、配件，美國政府和外判商提供的F16戰機工程、技術與後勤支援服務，以及後勤和計劃支援的其他相關要素，總值約8,000萬美元（約6.24億港元）。上述項目將從美國空軍庫存調動。

局方表示，軍售案透過支持台灣持續努力實現武裝部隊現代化和保持可靠的防禦能力，符合美國的國家、經濟和安全利益，同時有助於改善台灣的安全，應對當前和未來威脅的能力，維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。

台灣國防部周四（6日）表示，美國政府就台灣空軍F16戰機全妥善「通用」及「專用」航材零附件等兩項軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。面對中國大陸企圖以灰色地帶常態化侵擾方式，壓迫台灣海空域訓練空間與反應時間，亦限縮台方自衞反制權利，今次華府同意供售台灣的航材零附件項目有助於維持台灣空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衞作戰與戰備訓練需求，以確保台軍傳統戰力。

台方指出，台海的穩定需要兩岸雙方共同維護，台灣已釋出最大善意，然而軍事威嚇無助於區域和平，籲請大陸停止對台各種不理性行為。另外，美國基於《台灣關係法》與六項保證，持續協助台灣維持足夠之自我防衞能力，是維持區域穩定的基礎，台灣國防部對美國的軍售決定表示誠摯感謝。