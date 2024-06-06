烏副外長訪華晤孫衞東　促中方派代表出席和會

烏克蘭問題和平峰會將於本月15至16日在瑞士舉行，烏克蘭第一副外長瑟比加（Andriy Sybiha）周三（5日）訪問北京，促請中方派代表出席和會。他與中國外交部副部長孫衞東舉行中烏外交部磋商，中方通報雙方討論了烏克蘭危機及共同關心的國際和地區問題，但未提及和會內容。

目前已有逾百國受邀出席上述和會，討論烏克蘭總統澤連斯基的和平計劃條款，俄羅斯尚未獲邀，中方早前表示擬不參加，並將交戰雙方與會視為出席和會的先決條件，但烏方希望仍有可能說服中方參加。瑟比加與孫衞東會晤後，表示烏方盼中方參加這項有機會為烏克蘭實現公正持久和平作出實際貢獻的活動。

據中方通報，孫衞東在會上表示，中烏建交以來關係持續穩定發展，中方願與烏方一道弘揚相互尊重、真誠相待的優良傳統，始終着眼兩國人民的根本和長遠利益，推進各領域交流合作，維護好、發展好中烏關係。瑟比加則指，烏方珍視烏中傳統友誼，恪守一個中國原則，願進一步密切兩國各層級交往，加強各領域合作，推動雙邊關係發展取得更多更好成果。