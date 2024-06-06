競爭對手入稟　麥當勞失「巨無霸」部分歐盟商標註冊

位於盧森堡的歐盟普通法院周三（5日）裁定，美國連鎖快餐店巨頭麥當勞失去對牛肉漢堡以外食品的「巨無霸」（Big Mac）商標註冊，認為麥當勞至少連續5年未有真正把商標用於雞肉三文治等其他產品，或與餐廳和外賣相關的服務。

案年緣於規模較小的愛爾蘭連鎖快餐店Supermac's計劃在歐盟擴張業務，但申請註冊時遭麥當勞反對，聲稱Supermac's名稱會令消費者與「Big Mac」混淆。Supermac's於2017年向歐盟知識產權局申請撤銷麥當勞對「巨無霸」的商標註冊，但遭駁回，最終鬧上法庭。

法院周三駁回麥當勞的論點，部分撤銷歐盟知識產權局的決定，認為麥當勞提交的證據沒有迹象表明商標在雞肉商品上的使用情況，特別是銷售量、使用期限和使用頻率等。麥當勞可以針對裁決上訴至歐盟最高法院。

Supermac's發聲明表示，申請撤銷的最初目的是揭露麥當勞使用商標扼殺競爭的行為，這是一項重要的裁決，代表了全世界小企業的重大勝利。麥當勞則指，歐盟的裁決不會影響公司使用「巨無霸」商標的權利，公司標誌性的「巨無霸」深受全歐洲顧客的喜愛。