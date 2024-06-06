華反對對伊朗施壓決議　稱對抗解決不了核問題

總部設於奧地利的國際原子能機構（IAEA）理事會周三（5日）開會，法國、英國和德國就伊朗核問題推動通過對伊施壓決議，中國和俄羅斯投反對票，另有12個國家投棄權票。中方表示，對抗解決不了伊朗核問題，美國作為破壞伊朗核問題全面協議的始作俑者，應充分展示誠意，與各方共同恢復全面協議完整並有效執行。

中國常駐IAEA代表李松大使發言闡述中方立場，指出上月初IAEA總幹事格羅西成功訪問伊朗，與伊方保持建設性互動，共同致力於在伊保障監督工作正常推進。他認為，伊朗剛剛走出國喪，本月還將舉行大選，個別國家出於政治化目的在此時挑動對抗，對推動伊朗核問題政治解決不具建設性；強調人為製造對抗、施壓示強非但不能解決問題，反而會破壞IAEA與伊朗的合作關係，導致問題進一步複雜化。

李松表示，伊朗核問題全面協議凝聚了各方多年外交努力，是解決伊朗核問題的唯一正確途徑。他敦促各方以冷靜和負責任態度看待當前形勢，從真正維護國際核不擴散體系出發，以實際行動支持IAEA與伊朗加強合作，推動解決伊朗核問題的政治外交努力回歸正確軌道。