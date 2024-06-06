烏克蘭促加快F16機師訓練　美國以名額有限拒絕

美國政治新聞網「政客」周三（5日）報道，烏克蘭官員敦促美國及其他國家加快F16戰機機師訓練進度，並指目前沒有培訓足夠機師駕駛烏克蘭即將獲得的F16。烏克蘭表示，有30名空軍機師合資格立即在美國受訓，惟美國以無法一次過接收多於12人而拒絕。

丹麥、挪威、荷蘭及比利時，計劃今年夏天向烏克蘭運送逾60架F16。烏克蘭過去數周要求美國，批准增加在亞利桑那州圖森莫里斯空中國民警衞軍基地受訓的烏克蘭學員名額。美國民主及共和兩黨國會議員上月去信國防部，要求優先考慮培訓烏克蘭學員。

美國空軍發言人福爾斯稱，國民警衞軍擬9月底前在圖森訓練12名烏軍機師。亞利桑那州空中國民警衞軍發言人漢尼根證實，培訓名額有限且無法決定學員人數，同時要滿足訓練其他國家學員的承諾，更受到資金和學員何時完成英語課程影響。亞利桑那州路克空軍基地、德州聖安東尼奧聯合基地，俱負責訓練F16機師，但預留予國際學員的名額有限。

有前美國國防部官員透露，預計有20名烏軍機師完成受訓畢業，但僅及一個20架戰機完整中隊所需40名機師的一半。另有8人即將抵達圖森，其餘8人將在羅馬尼亞受訓。隨着丹麥過渡至F35A隱形戰機，F16訓練設施將於明年關閉。由F16製造商洛歇馬丁及分包商設於羅馬尼亞的訓練設施，則仍未運作。按照現時訓練速度，烏克蘭在明年年底才擁有一個完整及訓練有素的F16中隊。

另一個問題是F16機載武器，烏克蘭擬以F16發射導彈擊落俄羅斯巡航及彈道導彈，保護基礎設施及民用目標。任務需要美國及北約提供精確空對空導彈，但許多北約國家不願放棄昂貴武器。美國雷神技術公司為了滿足需求，把AIM120先進中程空對空導彈年產量由500至800枚，提升為1,000多枚。然而，北約國家憂慮烏克蘭提出新要求可能造成各國的庫存壓力，正就哪些國家提供及數量多少等談判。