諾曼第登陸戰80周年　多國領袖赴法出席紀念儀式

周四（6日）是二戰諾曼第登陸戰80周年，英國周三（5日）在樸茨茅斯舉行紀念儀式，向諾曼第登陸戰的參與者致敬，承諾永遠銘記盟軍士兵為驅逐納粹德國軍隊的犧牲。法國將於周四舉辦主要的紀念儀式，美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基等各國領導人將出席。

樸茨茅夫是5,000艘船隻於1944年前往法國諾曼第參與行動的主要出發點，英王查理斯三世、王后卡米拉、王儲威廉等核心王室成員，以及二戰老兵出席紀念儀式。查理斯發表講話指，大家聚在一起向近16萬名參與行動的英國、英聯邦和盟軍士兵致敬，他們當年聚集在樸茨茅斯海岸開始執行為自由而戰的任務，讓大家再次承諾將永遠銘記、珍惜和紀念那些犧牲的士兵。

諾曼第登陸戰是二戰盟軍在歐洲西線戰場上發起的一次大規模軍事行動，是史上最大規模的兩棲登陸作戰，造成約4,400名盟軍士兵在行動中喪命。行動令二戰的戰略態勢發生根本變化，也直接推動二戰走向結束。法國原本有邀請俄羅斯代表出席，但因美國和英國質疑，所以決定不邀俄方出席。