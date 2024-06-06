小三男生無故早退掌摑副校長　家長到校打老師

南韓全羅北道全州市一間小學周一（3日）有一名三年級男學生上課時無故早退，被副校長攔下後伸手多次向對方掌摑、咬和吐口水，家長來到學校後也對男童的老師動粗。全羅北道教師工會公布事發影片，令南韓社會嘩然。

影片可見，涉事男童一開始在教室後方老師的座位上，打電話要父母來接他，這時老師在一旁指摘他辱罵同學、毆打老師。男童掛掉電話後看見有鏡頭在錄影，上前試圖奪走鏡頭，老師伸手想制止時，男童大喊「放開」後抽身，接着就一掌打向相機。男童離開教室到走廊，副校長前來制止他無故早退，男童伸手掌摑副校長5次，一邊說「對啦，我就是甩巴掌了」、「你這混蛋」。男童又張口咬副校長手臂、用書包打他，更對他吐口水，副校長一直沒有還手。

學校要求男童母親到校商談，豈料男童母親不僅沒有表示歉意，還出手打男童的老師，老師已報警處理。報道指，男童曾有在學校鬧事的前科，上月14日才被迫轉到事發學校。只要老師試圖制止男童生事，他的家長就會指摘校方不當管教和虐童，甚至報警。副校長表示，男童最需要的是接受治療，但最大困難在於家長不同意。校方已向全州教育支援廳申訴男童行為侵害教權，教師工會委員長也強調需要立刻對男童採取行動。