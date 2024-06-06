2024美食攝影師獎出爐　春節《紅豆團》年度大獎

享有「美食攝影界奧斯卡」之稱的年度紅粉佳人美食攝影師大賽（Pink Lady® Food Photographer of the Year）周三（5日）揭曉今年得獎者，其中年度大獎由中國參賽者楊中華（Zhonghua Yang，音譯）奪得。所有大賽入圍作品周三起在英國倫敦一間畫廊展覽，將於下周日（9日）結束。

楊中華的攝影作品名為《Red Bean Paste Balls》，拍攝了浙江省寧波市象山縣村民蒸製春節糕點紅豆糰的場景。大賽創辦人凱尼恩（Caroline Kenyon）評價，照片中製作的食物非常精緻，從鏤空屏風稜角圓形傾瀉而下的光線與圓形的紅豆糰與形成鮮明對比，使該幅作品美妙和完美地平衡，充滿神秘、辛酸和光影的美感。

今年大賽的類別眾多，包括婚禮食物攝影師類、家庭食物類和街頭食物類等。各類別得獎作品均充滿表現力，如食品造型師獎第1名作品《Rhubarb Puzzle Love》，呈現出紋路規則的酥皮派，視覺效果豐富且充斥春意；還有將收穫帶回家類第1名作品《A Day in the Field》，顯示一名年輕農民扛着一擔稻芽穿梭稻田，畫面充滿活力和對耕作的期待。

年度紅粉佳人美食攝影師大賽始於2011年，今年數千件參賽作品來自逾65個國家。凱尼恩表示，大賽旨在展示來自世界各地的美食故事，包羅食物盛宴或饑荒、婚禮或糧食援助等場景，充分展現其美麗和戲劇性一面，又指食物面前人人平等，參賽的攝影師皆有力地捕捉到這一點。