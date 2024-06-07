【東方日報世界視線】澤連斯基不下台　俄烏議和難達成

烏克蘭總統澤連斯基5月下旬走訪歐洲，到西班牙獲承諾今年向烏國提供約10億歐元軍事援助；之後與比利時簽署安全合作協議，將接受該國提供超過10億美元新軍事援助，其中包括30架F16戰機，會在2028年前交付；到訪葡萄牙，則獲提供至少1.26億歐元軍事援助。

澤連斯基這種沿門托缽的求助方式，已到了邊際效益遞減的狀況，如今他準備為月中在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會登場演出，但沒有中國及俄羅斯參與，連美國總統拜登也不出席，會議將以煲無米粥的鬧劇收場。

其實，歐洲如今的冷淡反應，主要源於澤連斯基的總統任期已經完結，他能繼續執政多久，完全視乎拜登政府是否還會支持，而拜登正利用澤氏實施追查、抓捕年輕人上戰場這種被民眾唾棄的政策，以延續搭上大量烏人性命消耗俄羅斯的戰爭。

據一位掌握俄羅斯軍情的專家學者透露，俄軍內部消息是最近俄軍在各戰線以10倍炮火優勢施壓，烏軍死傷由年初平均每天800到1,200人，增加至如今的每天1,500到1,700人。另一個嚴重的問題，是烏軍在劣勢及愈來愈多人不想參軍之下，投降人數大幅增加。因此，相信俄軍會在西方大量軍援及戰機未運到前，就會策動夏季反攻以爭取更大優勢，使西方更難應對，以提高議和的機會。

不過，有俄羅斯軍事專家在電視論壇中表示，烏軍目前並未放棄，還在不同據點投入裝備及訓練精良的後備軍隊對抗，這些據點的戰況非常殘酷野蠻，不是城市巷戰，就是田野戰壕人拚人的攻防戰。而不同於一般戰鬥的是，烏軍這些冒險投入，是更着重對西方的宣傳效果，以爭取更大軍事支援。俄羅斯軍隊則小心應對，盡量減少傷亡。

就俄烏戰爭可能走向議和問題，澤連斯基早已聲明，只要俄羅斯總統普京在位，就不會有議和。普京則公開表示澤連斯基的總統任期已過，已經不是合法的總統，俄羅斯如何可保證與澤連斯基政府達成和議，烏方會遵守？這就表明俄烏戰爭的結束，要美國政府帶領北約介入主導，或烏軍投降，澤連斯基下台，和平才會到來。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻