也門叛軍披露襲美航母詳情　揚言加強打擊

也門叛軍青年運動領袖胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）周四（6月6日）發表講話，揚言武裝分子會繼續攻擊部署紅海地區的美國海軍航空母艦艾森豪威爾號，之後的攻擊會更加有力和有效。

青年運動聲稱在上周五（5月31日）和上周六（6月1日）連續兩日攻擊了艾森豪威爾號，胡塞形容這是青年運動上周最引人注目和最重要的行動之一。他透露艾森豪威爾號在24小時內被攻擊2次，涉及7枚巡航導彈和4架無人機，它遇襲時位處也門對出400公里海域，之後駛至沙特阿拉伯港口城市吉達西北約880公里海域。他宣稱打擊艾森豪威爾號的行動成功，它遇襲後暫停了空中行動兩天，即使華盛頓嘗試否認艾森豪威爾號成為攻擊目標，這只是出於美國人的尷尬、失敗感和喪失威望，無論美國人如何否認，事實都會被揭露。

另外，美國中央司令部周五（7日）公布，中央司令部部隊於過去24小時在紅海成功摧毀8架青年運動無人機及2架水面無人艇。同時，一艘聯軍軍艦在紅海擊落一架青年運動發射的無人機。青年運動還向紅海發射一枚反艦彈道導彈，沒有造成任何傷亡及損毀。