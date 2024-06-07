18歲女赤裸伏屍公路草叢　雙手被砍身綁重物

泰國一名18歲女大學生疑遭人殺害後全身赤裸棄屍草叢，她雙手被砍掉，雙腳以衣架捆綁，警方懷疑兇手是與女子交往一年的男友，已逮捕他。

當地傳媒報道，死者遺體於周三（5日）早上在巴吞他尼府一條高速公路下的草叢被發現，屍身以一條灰色毯子包裹並用3條皮帶捆綁，警方在棄屍地點附近發現長達100多米的血漬。女死者頸部有疑似遭尖銳物割傷的傷口，她的雙手被砍掉，左手臂綁着一個3公斤重的藍色啞鈴，腿上綁有一個2公斤重的綠色重物，警方推測兇手原本想把屍體丟進水中，之後改變主意棄屍草叢。女死者是在遇害後6至8小時被發現，警方於周四（6日）尋回她被砍掉的雙手。

附近一間修車店的老闆聲稱，於周三清晨5時45分左右目擊一名男子駕電單車到棄屍現場，該名男子在路邊拔草，還從汽車修理廠拖來一個垃圾桶，再往草叢傾倒垃圾；老闆當時拍下了疑犯身影。警方鎖定疑犯是女死者同齡男友後前往他的寓所抓人，進入屋內發現疑犯企圖服藥自殺，於是把他送院急救。警方在疑犯房間發現大量血漬，寓所前的小路也有血漬。女死者的姊姊透露，妹妹和疑犯曾因嫉妒吃醋問題爭吵，沒想到會發生殺害事件。