怕亨特受毒品及酒精影響　大嫂搜車發現手槍後丟棄

美國總統拜登之子亨特2018年10月買槍時隱瞞服食毒品，被控兩項虛假陳述和一項非法管有槍械罪名，案件日前在特拉華州聯邦地區法院開審。亨特亡兄博拜登的遺孀哈利（Hallie Biden）周四（6日）出庭作供，庭上播放片段顯示哈利於亨特買槍後11天，曾把他的左輪手槍棄置到市場垃圾桶。同日，拜登受訪時表示會接受法庭對亨特的裁決，若亨特罪成，不會特赦他。

哈利表示，丈夫在2015年5月離世後，她同年年底與亨特發展成戀人關係。為幫助亨特保持清醒免受毒品和酒精影響，她經常檢查亨特的汽車，其中一次在車上發現吸毒工具、涉案手槍和彈藥，令她不知所措。她擔心手槍會落入亨特或她的子女手上造成誤傷，所以把手槍塞入購物袋並丟棄到她寓所附近市場的垃圾桶。亨特發現手槍不見，得悉是哈利扔掉後直斥她「發瘋」，要求她報案尋回手槍。

哈利又指，曾在寓所發現毒品和見到亨特吸毒，有時亨特與毒犯見面時，她亦同行。她承認2018年到加州一間酒店找亨特時曾受他影響而吸毒，但她於同年8月已戒毒，亨特則繼續吱毒。