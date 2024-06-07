歐洲選民關注經濟　俄烏戰爭僅排尾二

歐洲議會選舉舉行前夕，民意調查顯示選民最關注對抗物價上脹，俄羅斯和烏克蘭衝突在9項重點議題上僅排尾二。歐洲議會中間派黨團復興歐洲（RE）認為，經濟問題源於俄羅斯入侵烏克蘭和新冠疫情，左翼黨團則指摘歐盟縱容食品和能源等供應商在疫情牟取暴利，才是通脹主因。

法國民意研究機構益普索（Ipsos）今年3月訪問18個歐盟成員國民眾，了解他們最希望歐洲議會新任決策者最優先考慮的議題。68％受訪者最關心對抗物價上脹，其他議題依次為減少社會不平等，支持經濟增長，對抗非法移民，對抗失業，對抗氣候變化，構建歐洲共同防務，加強歐盟在國際事務影響力。最少人關心的分別是援助烏克蘭和保護小眾，佔比僅36％和32％。

議會黨團對解決經濟問題意見不一，復興歐洲發言人龐塞（Clara de Melo Ponce）認為歐盟需要提高全球競爭力，釋放小企業潛力，削減繁文縟節，減少能源依賴。左翼黨團主張增加投資公共事業，同時對超額利潤徵稅，針對民眾的財富而非基本收入。但選民似乎對歐洲議會不抱期望，僅28％受訪者認同歐盟近年對經濟增長產生積極影響，而36％受訪者態度負面。