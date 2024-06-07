巴總理訪華晤國合署署長　加強安全風險防範

中國國家國際發展合作署發布消息，國家國際發展合作署署長羅照輝周四（6日）在北京拜會訪華的巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫，表示中方願與巴方一道高質量共建中巴經濟走廊，將打造標誌性大項目與「小而美」民生項目相結合，增進治國理政經驗交流，切實加強安全風險防範。

羅照輝表示，中巴是「兩全四好」的鐵杆朋友，在動盪變化的世界中，健康穩定、強勁發展的中巴關係對地區和平繁榮具重要意義，中方願與巴方進一步鞏固好、發展好兩國全天候戰略合作夥伴關係。夏巴茲‧謝里夫感謝中國政府長期以來為巴基斯坦經濟社會發展和民生改善提供支持和幫助，願與中方繼續深化各領域合作，共同打造中巴經濟走廊升級版，將走廊建設與巴基斯坦自身發展需要相結合，更多惠及民眾。巴方亦願採取一切可能措施，不遺餘力保護當地中國人員和項目安全。

巴基斯坦副總理兼外長達爾、國防部長阿西夫、計劃發展部部長伊克巴爾、財政部部長奧朗則布等，與中國駐巴大使姜再冬、國合署副署長楊偉群、地區一司司長壽海龍、國際合作司代司長李明等參加今次會晤，雙方也就有關發展援助項目交換意見。